Tacizci, kadını adım adım takip etti!

İddiaya göre, yılbaşı gecesi Kadıköy'de bir şahıs, bir kadını uzun süre takip etti. Bir süre sonra şahıs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden genç kadın hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı.



Genç kadının tacize uğradığını iddia ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde kimliği belirsiz bir şahsın kadını takip ettiği ve bir süre sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.



Kaynak : İHA

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