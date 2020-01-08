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Organ nakliyle 3 kişi hayatını kaybetti!

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından darp edildiği iddia edilip ardından hayatını kaybeden Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği üçüncü kişi de ölmüştü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yeni açıklama geldi.

Sağlık / 08 Ocak 2020 Çarşamba 18:30
Organ nakliyle 3 kişi hayatını kaybetti!
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Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından şiddet gördüğü iddia edilen 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetmiş, genç kadından alınan organlar 3 kişiye nakledilmişti. Tekin’in organlarından 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu’ya, karaciğeri ise Arife Aykut’a (60) nakledilmişti. Nakil işlemlerinin ardından Münire İnanç ve Arife Aykut hayatını kaybetmişti. Nakilin gerçekleştiği bir diğer hasta Ali Uslu (61) da günlerdir yoğun bakımdaydı. Uslu’dan da acı haber geldi ve 61 yaşındaki adam Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

"Henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Ölümlerin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite hastanemizde 15 Aralık 2019 tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in ailesi tarafından bağışlanan organları, gerekli tahlil ve testlerin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da alınan onayla uygun hastalara nakledilmiştir. Nakil yapılan üç hastamız, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. İki hastamız, tüm müdahalelerimize rağmen geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmiştir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi süren üçüncü hastamız, tüm imkanlarımızı seferber etmemize rağmen bugün hayatını kaybetmiştir. Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Kesin neticelere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Öte yandan, ölümlerle ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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