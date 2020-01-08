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İstanbul'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü

Beşiktaş Kaymakamlığı, Zincirlikuyu’da bir AVM’nin içerisinde yer alan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucunda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

3. Sayfa / 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:13
İstanbul'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü

Beşiktaş Zincirlikuyu’da bir AVM’nin içerisinde yer alan bir kafetaryanın çatısı bugün saat 16.03’te çöktü. Konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 6 vatandaşın çeşitli hastanele kaldırıldığı ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, konu ile ilgili AVM yönetimi de bir açıklama yaptı. Açıklamada, olayın meydan katı olarak ortak kullanılan alanın bir bölümünde bulunan asma tavanın düşmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. Kaynak : İHA

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Beşiktaş

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