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Barış Pınarı Bölgesinden acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Yaşam / 08 Ocak 2020 Çarşamba 21:39
Barış Pınarı Bölgesinden acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekât Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 askerin şehit olduğunu duyurdu.

'YOL KONTROLÜ SIRASINDA SALDIRI OLDU'

MSB'den yapılan açıklama şöyle: 'Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'
Kaynak : İHA

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