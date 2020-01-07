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ABD Irak'tan çekiliyor!

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'den Irak'tan çekileceklerine dair bir mektup aldıklarını açıkladı.

Dünya / 07 Ocak 2020 Salı 20:21
ABD Irak'tan çekiliyor!

ABD ordusundan Irak'tan çekileceklerine dair mektup aldıklarını söyleyen Abdulmehdi, mektubun İngilizce ve Arapça versiyonlarında farklılıklar olduğunu bu nedenle durumun netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

REUTERS, ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

ABD-İran arasında savaş sahasına dönen Irak'ta parlamentonun aldığı, ABD dahil askeri varlığı bulunan tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi kararının yankıları sürerken ABD liderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun bu talebe uyacağı iddiası gündeme düşmüştü. Reuters'ın haberinde koalisyonun Irak ordusuna gönderdiği mektupta bu ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde ülkeden çekileceğini ilettiği belirtilmişti.

Ayrıca kimi haberlerde Bağdat'ta Yeşil Bölge çevresinde helikopterlerin de katıldığı çıkış faaliyetlerinin başladığı iddia edimişti.

Irak

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