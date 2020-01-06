NATO'dan günler sonra krizle ilgili açıklama!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil, ABD'nin tercihiydi. İran gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmalı' dedi.



Stoltenberg, 'İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikiriz' açıklamasında bulundu.







'GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ'



Öte yandan, NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü aktarmıştı. 'NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor.' vurgusunu yapan White, NATO'nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu ifade etmişti.



White, 'Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız.' açıklamasında bulunmuştu.



NE OLMUŞTU?



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.



Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, 'Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor.' ifadelerini kullanmıştı.



Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.



