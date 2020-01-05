Araç kalabalığa daldı: 6 ölü, 11 yaralı

İtalya’nın Güney Tirol Bölgesi’ndeki kayak merkezi Luttach’ta yerel saatle gece 01.00 civarında bir araç otobüs bekleyen genç Alman turistlerden oluşan kalabalığa daldı. İtalyan itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin öldüğü 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.



İtalyan basını araç sürücüsünün alkollü olduğunu belirtti.



Kaynak : İHA

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