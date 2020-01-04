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Temel Karamollaoğlu: 'Süleymani şehittir'

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin şehit edildiğini söyledi. Karamollaoğlu'nun 'şehit' açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı

Siyaset / 04 Ocak 2020 Cumartesi 21:02
Temel Karamollaoğlu: 'Süleymani şehittir'

Geçtğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'taki havaalanına atılan dört füze, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi liderlerinden Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

KARAMOLLAOĞLU "ŞEHİT" DEDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve el-Mühendis'in ABD Başkanı Trump'ın emri ile öldürüldüğünü belirten Karamollaoğlu, "ABD adeta harp ilan eder gibi, hem uluslararası hukuku çiğneyerek, hem de doğrudan doğruya kendi anayasalarını ihlal ederek, Trump'ın emri ile İran Devrim muhafızları ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi ve el-Mühendis'i bir füze saldırısıyla katletti, şehit etti. Bugün dünyanın başının en büyük dertlerinden herhalde bir tanesi, hatta en büyüğü ABD'nin Trump başkanlığında dünyanın belası haline gelmesi." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

Karamollaoğlu'nun, birçok sivil katliamında imzası olan Kasım Süleymani'ye şehit demesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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