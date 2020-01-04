Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.