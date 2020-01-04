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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Dünya / 04 Ocak 2020 Cumartesi 14:04
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Terör ÖrgütüIrak

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