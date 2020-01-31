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THY, Çin seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları, koranavirüs nedeniyle Çin’e yapılan seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladı.

Güncel / 31 Ocak 2020 Cuma 00:56
THY, Çin seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin uçuşlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.'

GuangzhouPekinTwitterUluslararasıTürk Hava Yolları

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