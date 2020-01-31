THY, Çin seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin uçuşlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.'