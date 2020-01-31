Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne ilişkin açıklama yaptı.



Koca'nın açıklamalarından satır başları;



'Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir vaka yok.'



'Çin'den gelen 11 bin kişi kameralarla tarandı.'



'Tedbirlerimizi hızla almaya başladık.'



'Maksatlı bilgilere itibar edilmemeli.'



'Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli.'



'Bugüne kadar şüpheli 70 hastamız oldu. Ama hiçbirinde corona virüsü vakası çıkmadı.'



'Sosyal medyada yanlış bilgiler var. Bakanlığın açıklamalarına kulak verin.'



'Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik.'