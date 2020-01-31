USD (Alış - Satış) : 5,97 - 5,98 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60

Maden göçüğünden acı haber geldi!

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında yaşanan göçüğün altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, yaklaşık 20 saat süren çalışmaların ardından işçilerden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cansız bedenini göçükten çıkardı

3. Sayfa / 31 Ocak 2020 Cuma 20:01
Maden göçüğünden acı haber geldi!
Video için tıklayın

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu ileri sürülen maden ocağında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, 20 saat süren çalışmalar sonucu işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Göçükten çıkarılan Kalaycıoğlu'nun cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ovaz'ın cenazesinin çıkarılması için ocağa giren 10 kişilik takviye tahlisiye ekibinin çalışmaları sürüyor.



MADEN OCAĞININ İŞLETMECİSİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağının, geçen yıl mühürlediği anlaşıldı. Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A, gözaltına alındı.

ZONGULDAK VALİSİ BEKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocağın daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yer olduğunu, bir süre sonra kapatıldığını belirterek, kaçak çalışma yapıldığı için tekrar mühürlendiğini söyledi.



Ocağın, çalışılmaması gereken bir yer olduğuna dikkati çeken Bektaş, şöyle konuştu:

'Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Orada bir kaza oluyor. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve o araç ocağı yıkarak aşağıya iniyor. 3 kişiden birisi geri çıkıyor. TTK tahlisiye ekibi, neredeyse ocağı yeni baştan yaparak, yıkıntıları temizleyerek gittiler.'

Vali Bektaş, bu tür olayların tekrar etmemesi temennisinde bulunarak, 'Allah benzerlerinden saklasın. Allah bize de biraz daha akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak, çalışmayı nasip etsin.' dedi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Mahsur KaldıKaçakHastaneMaden Ocağı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı