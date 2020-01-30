MGK: İdlib'de sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4,5 saat sürdü.



MGK bildirisinde, Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetin altı çizildi. 'İdlib'de sivil halkı hedef alan saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak. Libya'da ateşkes çabaları ile Milli Mutabakat Hükümeti'ne destek sürecek' ifadeleri kullanıldı.