23 il için kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den yapılan hava durumu açıklamasına göre Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor.



İÇ ANADOLU'DA KAR ÖRTÜSÜ 20 SANTİMETREYE ULAŞACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray ve Karaman'ın doğusu ile Konya'nın güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.



Yağışların, yarın öğle saatlerine kadar yer yer 10-20 santimetre örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.







DOĞU VE GÜNEY DOĞU'DAKİ ÇOK SAYIDAKİ KENTTE YAĞIŞ BEKLENİYOR



Erzincan ve Tunceli'nin yüksek kesimleri, Bingöl, Muş ile Malatya ve Elazığ'ın güney bölgesindeki yüksek kesimlerde gece saatlerinden, Şırnak, Hakkari, Ağrı ile Van'ın güney ilçelerinde ise yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.



KARADENİZ'DEKİ 5 İL UYARILDI



Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize kıyılarında kuvvetli yağmur, bu illerin 600 metre üzeri yüksek kesimleriyle doğu ilçeleri başta olmak üzere Tokat'ta yoğun kar tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

