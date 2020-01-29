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Türk Metal Sendikası ile MESS Grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı

Türk Metal Sendikası ile işveren temsilcisi MESS arasındaki toplu sözleşmede uzlaşmaya varıldı. 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

Ekonomi / 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:38
Türk Metal Sendikası ile MESS Grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı

130 bin emekçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri işçilerin yüzünü güldüren sonuçla bitti. İşveren 3 yıllık toplu sözleşme görüşmesi için ilk etapta yüzde 6 ile başlayan zam teklifini yüzde 10'a çıkarmış, metal işçileri ise grev kararı almıştı.

Anlaşma sonrası açıklama yapan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, '15 Ocak'ta grev kararı aldık. 19 Ocak günü son yıllardaki en büyük işçi mitingini Bursa'da yaptık. Bize verdiğiniz büyük destek elimizi güçlendirdi. Kararlı duruşumuzu gören MESS bizi bir kez daha masaya çağırdı. Masadan beklentilerin üzerinde kazanımla el sıkışarak ayrıldı. Türkiye'de yaşanan kriz, iş yerlerimizin içinde bulunduğu olumsuz koşullar dikkate alındığında elde ettiğimiz kazanım bizim için yeni bir zaferdir. Toplamda ilk 6 ay için yüzde 18.49 oranında zaferin altına imza attık. İlk yılın toplamında ise yüzde 25.50 oranın da zam almış olduk' dedi.

2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

Grev kararının alındığı fabrikalar arasında Tofaş, Oyak Renault, Ford, Karsan, Otokar, Türk Traktör gibi fabrikalar bulunuyordu. Kaynak : İHA

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