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Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.

Dünya / 28 Ocak 2020 Salı 10:57
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

CumhurbaşkanıİletişimTürkiyeDonald TrumpRecep Tayyip Erdoğan

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