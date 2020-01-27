Taksici terörü kamerada!

İddiaya göre, İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait araç Başakşehir'den müşterisini aldı. Müşterisini Sapanca'ya götürmek üzere yola çıkan aracın önü kısa bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi.



Turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler araçtaki turisti ve şoförü sorgulamak istedi. Şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engellemeye çalıştı. Kaynak : İHA

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