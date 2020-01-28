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Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem!

Küba'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Küba, Jamaika ve Cayman Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.

Dünya / 28 Ocak 2020 Salı 23:50
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi, Küba'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Küba, Jamaika ve Cayman Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ REVİZE EDİLDİ

İlk anda 7,4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü daha sonra revize edilerek 7,7 olarak açıklandı. Depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.


JeolojiDepremTsunamiUluslararasıJamaika

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