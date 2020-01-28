Batı'da sıcaklıklar düşüyor

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu'nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



YURDUN İÇ KESİMLERİNDE DON VE BUZLANMA VAR



Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BATIDA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR



Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ VE MALATYA HAVA DURUMU



Elazığ ve Malatya'da bulutlanma başladı. Bugün deprem bölgesinde hafif olarak yağış başlayacak ve yarın da etkisini sürdürecek. Perşembe havanın soğuması ile bölgede beklenen yağış kuvvetlenerek kar yağışa dönebilir.



İSTANBUL HAVA DURUMU



Yarın Marmara'da ve Batı Akdeniz'de yağış var.



Dün başlayan yağışlar bugün sabah saatlerinden itibaren devam edecek. Rüzgar yer yer sert eserken yarın İstanbul başta olmak üzere lodos kuvvetlenecek. Özellikle yarın akşam İstanbul'da daha da kuvvetli lodos bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5



İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11



İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 15



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16



Samsun: Parçalı bulutlu 16



Trabzon: Parçalı bulutlu 14



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 0



Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10

