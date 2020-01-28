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Başkentteki FETÖ operasyonunda 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Güncel / 28 Ocak 2020 Salı 09:43
Başkentteki FETÖ operasyonunda 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik soruşturma kapsamında programı kullandığı ve örgütte çeşitli görevler üstlendiği tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zanlılardan 10'unu yakaladığı, diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Ankara Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyet

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