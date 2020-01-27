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İzmir'de korona virüsü alarmı

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine korona virüsü şüphesiyle getirilen bir hasta, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Sağlık / 27 Ocak 2020 Pazartesi 12:00
İzmir'de korona virüsü alarmı
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre K.Ü. (30) isimli vatandaş, öksürük ve yüksek ve ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvurdu ve ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Korona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle getirilen ve tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınan Türk vatandaşı K.Ü'nün (30), 10 gün önce Çin'in Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edildi.

Öte yandan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmediği, solunum sıkıntısına rastlanmadığı, tanı için gerekli numunelerin alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Virüs taşımadığı belirtilen K.Ü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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İl Sağlık Müdürlüğü

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