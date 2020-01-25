Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ açıklaması!

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere birçok ilçede hissedildi.



ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA



Erdoğan, "Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik." açıklamasında bulundu.



TÜM KURUM VE KURULUŞLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ



Şiddetli deprem sonrası Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." dedi.







