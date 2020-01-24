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Google iPhone'larda yeni bir açık buldu

Google’ın güvenlik uzmanları Safari’de güvenlik açığı tespit etti. Söz konusu açığın iPhone modellerini etkilediği belirtiliyor.

Teknoloji / 24 Ocak 2020 Cuma 12:02
Google iPhone'larda yeni bir açık buldu

ABD merkezli teknoloji Google, Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone'da yeni bir güvenlik açığı buldu. Söz konusu açığın iPhone modellerindeki Safari isimi internet tarayıcısında geçerli olduğu belirtildi.

Cnet'te yer alan habere göre, Google uzmanları tarafından tespit edilen 5 açık, iPhone kullanıcıların hareketlerinin takip edilmesine imkan tanıyor.

Açıkları kullanan Google uzmanları, kişilerin iPhone ile ziyaret ettikleri siteler hakkındaki bilgileri de ele geçirmeyi başardı.

Aralık ayında tespit edilen güvenlik açıklarının ortadan kaldırıldığı bilgisini paylaşmala yetinen Apple konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Siber güvenlik uzmanları daha önce iPhone’larda kişisel verilerin elde edilmesin olanak sağlayan 14 farklı açık olduğunu tespit etmişti. Bu açıkların da bir kısmı Safari ile alakalıydı.

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