Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Askerlik yerleri için geri sayım başladı. Ocak ayında askere gidecek olanlar için sevk tarihleri belli oldu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihle ilgili açıklama yapılmıştı. Nihayet beklenen an geldi.



Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.



Açıklamaya göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.



SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?



Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

