Ebru sanatında bir ilk...

Düzce Geleneksel El Sanatları Derneği öncülüğünde “Gelecekten geçmişe bakış” konulu ebru sergisi açıldı. İbrahim Sami Özen ve talebelerinin boyadan kağıda kadar hiçbir endüstriyel malzeme kullanmadan hazırladıkları sergi büyük ilgi gördü. Düzce doğumlu 46 yaşındaki İbrahim Sami Özen, 'Hayatımın 30 yılını sanata vakfettim. Usta-çırak münasebetiyle Kafkas süslemeciliğini öğrendim. İlerleyen yıllarda ebru sanatına merak saldım, farklı sebepler yüzünden bu sanatı kendi çabalarım ile deneme yanılma yoluyla öğrendim. Kütüphanede bulduğum bir el yazmasından yola çıkarak araştırdım. Uzun yıllar sonra ebru sanatına vâkıf oldum. Kendi deyimimle yoksun olmak sizi ya caydırır ya da kâşif yapar, ben bu yüzden her türlü malzememi kendim arayıp, bulup ve yapıp kullandım. Hocalarının 30 yıllık bilgi ve birikimini levhalarına taşıyan talebeler, bugünün tüketim çılgınlığına inat, ecdadımızın emsâlsiz sanat anlayışını düstûr ediniyor. Sergi için hazırlanan 60 levhanın tamamında kullanılan malzemeler el işçiliği ile yapıldı. Kağıtları dut ağacı, keten lifi, ısırgan otu, ham pamuk gibi malzemelerden ürettik. Tabiattan topladığımız taş ve toprakları desteseng ile ezip boyaya dönüştürerek ebru yaptık. Daha sonra bunları kağıtlara aktardık. Aslında her biri sanat eseri olan levhalar izlerken bile insanın ruhunda hayranlık uyandırıyor' dedi.



Sanatını organik olarak yaptığını kaydeden Özen, 'Ebru sanatında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Bütün malzemeleri doğadan toplayıp elle yapıyoruz. Ebru sanatı geleneksel Türk süsleme sanatlarının temelidir. Neden ve nasıl sorularının karşılığı ise bu emsalsiz sergide. Her bir levhanın ayrı hikâyesi ve uzun bir serüveni var. Asıl amacımızgayemiz bu bilgi ve becerileri gelecek nesillere taşımak' diye konuştu.



Kaynak : İHA

