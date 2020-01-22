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Süleymani'den sonra kritik isim evinde ölü bulundu

İran'ın en etkili askeri-siyasi figürlerinden general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın komutanı Yüzbaşı Muceddemi, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dünya / 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:29
Süleymani'den sonra kritik isim evinde ölü bulundu

Alınan son dakika bilgisine göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın ülkenin güneydoğusundaki Darhovin kırsal bölgesi komutanı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Muceddemi'nin Şadgan kentine bağlı Darhovin'de bulunan evi sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli silahlı kişiler tarafından basıldı.

İranlı komutan uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Şadgan Valiliği, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

İranSilahlı SaldırıDevrim

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