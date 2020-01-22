Attığı yumrukla eşinin ölümüne yol açan sanığın cezası belli oldu

Yorganları düzensiz yerleştirdiği iddiasıyla yumruk attığı eşinin, darptan bir ay sonra kafa travmasına bağlı olarak ölmesinin ardından hakkında dava açılan sanık Erkan Dursun'un, yargılandığı dava karara bağlandı. ‘Eşi kasten öldürme' suçundan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Erkan Dursun ve avukatı Mustafa Yıldız hazır bulundu.



Sanık avukatı tahliyesini talep etti



Duruşmada savunma yapan sanık avukatı Mustafa Yıldız, “Önceki savunmalarımızı tekrar ederiz. Öncelikle beraatine karar verilmesi, mümkün olmaması halinde iki çocuğunun da durumu dikkate alınarak lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını ve tahliyesini talep ederiz” ifadelerini kullandı. Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Erkan Dursun, çocuklarının mağdur durumda olduklarını ve bu nedenle tahliyesiyle beraber beraatini isteyerek suçsuz olduğunu belirtti.



Mahkeme heyeti, sanık hakkında ‘Kasten yaralama' ve ‘Eşi kasten öldürme' suçlarından iddianame hazırlanmışsa da eyleminin ‘Kasten yaralama' suçundan ölüme sebebiyet vermeye ilişkin olduğu gerekçesiyle sanığı 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın yargılama süresindeki tutum ve davranışları dolayısıyla lehe takdir indirimi uygulayarak hapis cezasını 10 yıl 10 aya düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Olayın geçmişi



Gaziosmanpaşa'da 30 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen olayda iddialara göre; Erkan Dursun eşi Esengül Dursun'a yorganları düzensiz yerleştirdiği için yumruk attı. Erkan Dursun, aldığı yumruk darbesiyle yere düşen eşine 2 yumruk daha atarken Adli Tıp raporuna göre Esengül Dursun'un hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı.



Olaydan sonra ifadesi alınan Esengül Dursun, “Eşime yorganları düzensiz yerleştirdiğimi söyleyince bana yumruk attı ve yüzüme gelmesi ile yere düşerek dolaba kafamı çarptım. Daha sonra yerdeyken iki tane daha yüzüme yumruk attı” derken zanlı Erkan Dursun, olaya ilişkin 2 Ağustos 2017 tarihinde tutuklandı ve hakkında ‘Kasten yaralama' suçundan Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.



Şüpheli Dursun'un yumruk attığı iddia edilen eşi olaydan yaklaşık bir ay sonra 28 Ağustos 2017'de hayatını kaybetti. Şüpheli Erkan Dursun, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Mahkemesi tarafından delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak 5 Aralık 2017'de tahliye edildi. Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği, ölümün kafa travmasına bağlı olarak gerçekleştiğine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun ardından 14 Mart 2019 tarihinde Dursun'un tekrar tutuklanmasına karar verdi.



Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında her ne kadar ‘Kasten yaralama' suçundan dava açılmışsa da yumruk attığı eşinin ölmesi nedeniyle suçun vasfının ‘Eşi kasten öldürme' suçuna dönmesi dolayısıyla görevsizlik kararı vererek dosyayı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Kaynak : İHA

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