USD (Alış - Satış) : 5,90 - 5,91 EURO (Alış - Satış) : 6,54 - 6,55

Korkunç kaza kamerada: 1 ölü!

Kırıkkale’de meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

3. Sayfa / 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:17
Korkunç kaza kamerada: 1 ölü!
Video için tıklayın

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazalarla ilgili görüntülerin ilki, Karakeçili ilçesinde Hastane Kavşağı üzerinde meydana geldi. Boş yolda gittiği görülen otomobil bir anda kontrolden çıkarak refüje çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atarak sürüklenen otomobil, ardından şarampole yuvarlanıyor. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Diğer bir kaza kent merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı’nda meydana geldi. Kameraya takılan kazada kavşaktan bir anda yola çıkan otomobile süratle gelen minibüsün çarptığı görülüyor.

Kameralara takılan bir diğer kazada ise Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü’nde yaşandı. Kayıtlarda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan hızla gelen kamyonetin çarptığı görüntülendi.

Kameraların kaydettiği her iki kazanın da sürücü hatalarından kaynaklandığı gözler önüne serildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Alparslan TürkeşBağdatHastane

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı