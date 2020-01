Eksi 25 derece soğukta balık avı

Kars merkez Çerme Köyü’nde ikamet eden balıkçılar, balık tutmanın kolay yolunu buldu. Balıkçılar iki ucuna kazık taktıkları yaklaşık 10 metrelik ağı önce belirledikleri buzun önüne kesiyor, ardından buzun üzerine çıkarak yanlarında getirdikleri demirlerle buzu kırıyorlar.



Tamamen kırılan buzun altından balıkların bir kısmını elleriyle tutan köylüler, daha sonra ağı çekiyorlar, çekilen ağdan ise bir seferde çuval dolusu balık çıkıyor. Her seferde aynı taktiği uygulayan balıkçılar, soğuk havada adeta ekmeklerini sudan çıkarıyorlar.



Soğuğa aldırış etmeden bir atın çektiği at arabası ile Kars Çayı’na gelen balıkçılar, önce ağı atacakları yerleri belirliyor, ardından da ağ atarak balık tutuyorlar. Uyguladıkları taktikle her seferde balık tuttuklarını ifade eden balıkçılar, “Buzu kırıyorum aşağıdan ağımı atıyorum, yukarıdan buzu ağın üzerinden itekliyorum. Artık ağdan ne çıkarsa, ağ atmak için önce alttaki buzu kırıyorum. Buzu kırdığımız şekilde ağı atıyoruz. Bir tarafını aşağıdan, bir tarafını yukarıdan, sonra buzu itekliyorum. Buz üzerinden gitti mi, balık ile ağ kalıyor. Biz yavaş yavaş ağı çekiyoruz. Bugünde rızkımız şükür iyi çıktı” dedi.



Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta soğuğa aldırış etmeden buz gibi suda balık tutun balıkçılar, tuttukları balıkları çuvala doldurarak at arabasına taşıyor. Daha sonra yakın köylere giderek tuttukları balıkların satışını yapıyorlar. Balıkçılar bir kısım balığı da evlerine götürerek balık ihtiyaçlarını karşılıyor.



Sabahın erken saatlerinde Kars Çayı’na yaklaşık 20 kilometre uzaktan gelen balıkçılar, zaman zaman da üzerine çıktıkları buzun kırılmasıyla suya düşüyor. Üzerlerini yaktıkları ateşle kurutan balıkçılar daha sonra balık tutmaya devam ediyorlar. Kaynak : İHA

