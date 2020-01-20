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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye sondaj yaptırımı!

Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen sondaj nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Dünya / 20 Ocak 2020 Pazartesi 20:45
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye sondaj yaptırımı!

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda taviz vermiyor

AB'den gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırımlar ile sonuçlanacak olan isim listesi oluşturma çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

"GKRY ŞİKAYET ETTİ, YAPTIRIM LİSTEMİZ HAZIRLANIYOR"

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Güney Kıbrıs Rum Yönetim Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmaları konusunda bilgilendirdi. Konuyla yakından ilgilenen çalışma gruplarının gerekli yaptırım uygulanması doğrultusunda isim listesini tamamlamasını bekliyoruz. Listede bazı isimlerin yer aldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Borrell, listenin ne zaman hazır olacağına yönelik bilgi vermedi.

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