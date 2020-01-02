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25 bin hindi telef oldu

Polonya’da kuş gribi salgını nedeniyle 25 bin hindi telef oldu.

Dünya / 02 Ocak 2020 Perşembe 16:18
25 bin hindi telef oldu

Polonya’nın doğusunda Ukrayna ve Belarus sınırına yakın bölgelerdeki hindi çiftliklerinde meydana gelen kuş gribi salgını nedeniyle en az 25 hindinin telef olduğu belirtildi.

Lubartow bölgesindeki yetkililer, çiftliklerdeki binlerce hindiyi hastalık nedeniyle itlaf edeceklerini açıklamıştı. Polis, salgından etkilenen bölgeye dışarıdan giriş çıkışları tedbir amaçlı yasakladı.

Kuş gribi virüsünün çiftliklere nasıl bulaştığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak : İHA

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PolisUkraynaHastalıkBelarusKuş Gribi

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