Cübbeli Ahmet TOKİ fetvasına tepki!

Habertürk ekranlarına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet'in TOKİ hakkında yaptığı faiz açıklamasını topa tuttu.



TOKİ'den kredi ile ev almak için faiz kullanılabileceğine dair fetva veren Diyanet'i eleştiren Ahmet Mahmut Ünlü, ortada bir vadeli satış olduğunu belirterek, 'Diyanet'in şöyle bir sorunu var. Hatipleri yok. Güzel konuşmasını bilen adam yok. Meramını anlatamıyor. İsmailağa buna fetva verdi. Şimdi Diyanet anlatamıyor. Bir defa faiz ve kredi lafını burada kullanmanın bir anlamı yok. Vadeli satıştır bu. TOKİ'nin bundan önceki satışlarına fetva vermedik. Çünkü tefe tüfeye göre ayarlanıyordu. Fiyat meçhuldu. Sen 6 ayda bir fiyatı TEFE TÜFE'ye göre değiştirirsen bu faizdir. Sabitlenirse faiz değildir. Diyanet anlatma özürlü, doğru anlatamıyor. Mesela enflasyona göre fetva verilemez. İslamiyet fiyatta kesin bir fiyat ister. Meçhul istemez. İsmailağa bu konuda Ziraat Bankası ile irtibata geçip bunları sordu. Burada rakam sabit, hiç değişmiyor. Burada vadeli satış var. Bu durum caizdir' ifadelerini kullandı.



'ENFLASYONUN ALTINDA DİYE FAİZE FETVA VERİLMEZ'



Diyanet'in faiz fetvasını eleştiren Cübbeli Ahmet, 'Diyanet 'enflasyonun altında' diyor. Enflasyonun altında diye faize fetva verilmez. Enflasyon oynayan bir şey. AK Parti benden evvel 60'dı diyor, şimdi tek haneli. İslamiyet akitte, satışta, alışta fiyat sabit ister. Burada İsmail Ağa ne yapmış? Gitmiş Ziraat'in, TOKİ'nin başkan yardımcılarını aramış. Diyanet bunu niye yapmıyor? Biz burada sorduk cevaplar budur demesi lazım gelmez mi? Ziraat Bankası'nda kredi bulunmuyor. Şimdi komisyon caizdir. Koyun etine domuz eti demekle haram olmaz, domuz etine koyun eti demekle helal olmaz. TOKİ sana 200'e veriyor 20 sene sonra 250 alıyor. Burada rakam sabit. Bu telefonu 100 liraya satıyorum. Peşin verirsen 100 lira. 10 tane seçenek sunuyorum. 10 farklı fiyat söyleyebilirim. Akit bağlanırken seç diyorum. Peşin alamıyor, iki senelik fiyatı tercih ediyor. Ben de diyorum ki, eğer iki sene sonra ödeyeceksen fiyatı 300 lira. Akit tektir, söz tekdir, vadeli satıştır. Rakam oynamaz.' vurgusunu yaptı.



'DİYANET MERAMINI ANLATAMIYOR, FAİZ VE KREDİ LAFINI KULLANMANIN ANLAMI YOK'



Cübbeli Ahmet açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:



'Diyanet'in şöyle bir sorunu var. Hatipleri yok, güzel konuşmasını beceren adamları yok, meramını anlatamıyor. Bir yahudi kanalı Türkiye'deki acayip fıkıhçı oldu. Takvanın zirvesine çıktı. Şüpheli işler yapmayın diyor. Burada bizim hocalar da karıştı. İsmail Ağa bir fetva verdi. Diyanet anlatamıyor. Fetva paralel ama illiyetleri farklı. Faiz ve kredi lafını kullanmanın anlamı yok. Vadeli bir satış bu. Daha önceki icraatlarına fetva vermedik. TEFE, TÜFE uygulanıyor fiyat değişiyordu. Şu andaki ölçüleri Diyanet anlatmaya kalkarken daha da beter ediyor. Enflasyon miktarına kadar faiz alınır diyor. Anlatma özürleri var.'