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Acı haber! 1 asker şehit oldu

Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimi engellemek için girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

Güncel / 17 Ocak 2020 Cuma 18:43
Acı haber! 1 asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, 'Irak Kuzeyi Hakurk’ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' denildi.

ŞehitBaşsağlığıTürk Silahlı KuvvetleriEl Bombası

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