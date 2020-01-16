Yunanistan’dan Libya isyanı: Hani Türkiye yalnızdı

Pazar günü Berlin’de yapılacak Libya Konferansı’na Yunanistan davet edilmedi. Hükümeti eleştiren muhalefet, “Hani Türkiye uluslararası alanda tek başına kalmıştı” diye sordu.



Yunanistan’ın pazar günü Berlin’de yapılacak Libya Konferansı’na davet edilmemesi, Atina’da hem tepki hem de endişe yarattı. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in daha önce “Libya, coğrafi açıdan Türkiye’nin değil, bizim komşumuzdur. Dolayısıyla, bu ülkedeki gelişmelerde söz sahibi olmak istiyoruz. Libya Konferansı’na katılmak istiyoruz” şeklindeki açıklamalarına ve Berlin nezdindeki girişimlere rağmen Atina’ya davet gelmedi. Yunan muhalefeti bunun üzerine hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.



Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) “Konferansa Cezayir ve Kongo bile çağrıldı, ama Yunanistan davet edilmedi. Hükümet, Türkiye’nin uluslararası alanda tek başına kaldığını söylüyor, ama pek öyle olmadığı görülüyor. Yunanistan, egemenlik haklarını ilgilendiren bir konferansa katılamayacak. Hükümetin sorumluluğu büyük” dedi. Bu arada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat protokolüne karşı bölgede “ittifak” kurma çabasına giren Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Fas’ı ziyaret etti. Dendias, Cezayir ve Tunus’a da gidecek.