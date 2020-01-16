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ABD'den Mısır'a çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Mısır yönetimine, gözaltındaki AA çalışanı gazetecileri serbest bırakma ve özgür medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Dünya / 16 Ocak 2020 Perşembe 00:30
ABD'den Mısır'a çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınan Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak yanıt veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Mısır polisi tarafından Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

'EĞER DOĞRUYSA, SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ'

Sözcü, açıklamasında, 'Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AA Kahire ofisine dün gece baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı olmak üzere, 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü. TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

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