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Wikipedia erişime açıldı!

2017 yılından bu yana Türkiye'de erişime kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia, saat 22.30 sıralarında erişime açıldı.

Teknoloji / 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:35
Wikipedia erişime açıldı!

Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

WIKIPEDİA ERİŞİME AÇILDI

Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Karar BTK'ya gönderildi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Daire Başkanlığı, 'çalışmaların sürdüğü ve resmi açıklama yapılacağını' kaydetti. Wikipedia saat 22.30 sıralarında erişime açıldı.

'TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİK' KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Wikipedia geçtiğimiz dönemde Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) hasthag'iyle bir kampanya başlatmıştı.

WIKIPEDIA NEDEN KAPANDI?

Wikipedia 'Suriye iç savaşı'na dış müdahaleler' ve 'Devlet destekli terörizm' başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan içerikler sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.

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