Gıdada hile ve tağşiş

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin sonucu açıkladı.



Yapılan son kontrollerde özellikle Karadeniz Bölgesinde üretilen 11 marka siyah çayda gıda boyası kullanıldığı belirtildi. Bunun yanında içinde cinsel gücü arttırıcı ve zayıflatıcı ilaç etken maddesi olan 6 alkolsüz içecek, 23 bitkisel karışımlı macun olmak üzere 29 üründe cinsel gücü arttıran ilaç içeriği tespit edildi.



Sıvı yağda 84, et ürünlerinde 132 üründe hile



Hileli ürünler listesinde 82 firmanın zeytinyağına daha ucuz olan yağları karıştırdığı bilgisi verilirken 2 firmanın da ayçiçeği yağına ucuz yağlar karıştırıldığı tespit edildi. Et ve et ürünlerinde 105 firma kırmızı ete kanatlı eti tağşiş etmiş. Ayrıca sucuk kavurma gibi et ürünleri üreten firmanın 21 tanesi at ve eşek eti kullanırken, 7 firmanın da domuz eti kullandığı tespit edildi.



“Benim gönlüm hapis cezasını ister”



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise AK Parti Grup toplantısı öncesi, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.



Gıdada tağşiş ve taklit yapanlara yönelik yasal düzenlemelerin devam ettiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, 'Bundan sonra herhangi bir gecikme olmadan kısa aralıklarla bu açıklamaların hepsini yapıyor olacağız. Yasal düzenleme ile ilgili çalışmalarımız var. Şu an meclis ve külliye ile irtibatımız devam ediyor. En yakın zamanda meclise getirmek konusunda gayretimiz sürüyor. Buradaki ana amaç; hem caydırıcılığın artması hem müeyyidelerin artırılması olacak. Benim gönlüm hapis cezasını ister ama bu hapis cezası olabilir, ticaretten men olabilir. Daha farklı şeyler olabilir. Bunların hepsi ilgili kurumların görüşleri alınarak sürdürülüyor. Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların görüşleri alınıyor. Bu konuda bizim istediğimiz olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak' diye konuştu.



Kaynak : İHA

