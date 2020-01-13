'Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız'

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, 'ABD Başkanı'nın yakasını birinci derece terörist fail olarak tutmamız gerekir. Onu uluslararası mahkemede yargılayacağız. ABD'nin uluslararası hukuku çiğneyen bu eylemine uluslararası toplum tepki göstermezse artık ABD'nin önünü alamayız' ifadelerini kullandı.



'ULUSLARARASI MAHKEMELERDE YARGILANMALI'



ABD Başkanı Donald Trump'ın Süleymani'yi öldürme emrini veren kişi olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyleyen Reisi, İran Dışişleri Bakanlığı ve Yargı Erki'nin konuyu takip edeceğini kaydetti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD'nin bölgeden çıkartılmasına ilişkin konuşmasına işaret eden Reisi, 'Onları bölgeden kovarak, bölge ülkelerde yeniden huzur ve istikrar sağlayabiliriz' dedi.







KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.



Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, 'Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor.' ifadelerini kullanmıştı.



Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.