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Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı yapıldı

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle ani sel, tipi, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı

Yaşam / 11 Ocak 2020 Cumartesi 20:47
Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon'un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışına dikkat!

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölgedeki illerde meydana gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ani sel, tipi, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

MeteorolojiGiresunKar YağışıSu BaskınıDoğu Karadeniz

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