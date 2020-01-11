İstanbul'da deprem meydana geldi. Silivri ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.



Yedi kilometre derinliğindeki deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedildi. İstanbul'daki depremin 16.37'de meydana geldiği bildirildi.



AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.



AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' denildi.



DEPREMLER FARKLI SEGMENTLERDE



AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.' denildi.



Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bugün saat 06.28'de 1,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedilmişti.







VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.



Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, 'Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim' dedi.



İBB BAŞKANI İMAMOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki depremin ardından açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında, 'Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul'umuza geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.



SİLİVRİ DAHA ÖNCE DE SALLANMIŞTI



İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde deprem meydana gelmişti. Depremin büyüklüğü 5,8 olarak açıklanmıştı. Yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem nedeniyle 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.



AFAD: 'SABAHKİ SARSINTILARLA BAĞLANTISI YOK'



Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini veren AFAD yetkilileri, meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremlerin farklı fay segmentleri üzerinde meydana geldiğinİ açıkladı.