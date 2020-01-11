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Canan Kaftancıoğlu'nun deprem tweet'i

4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından "Kanal peşinde koşmak yerine hep birlikte İstanbulumuzu depreme hazır hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı

Siyaset / 11 Ocak 2020 Cumartesi 21:33
Canan Kaftancıoğlu'nun deprem tweet'i

İstanbul, saat 16.37'de Silivri açıklarında meydana gelen 4.7'li depremin ardından CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya platformu Twitter üzerinden ilginç  açıklamalarda bulundu. 

KAFTANCIOĞLU'NUN GÜNDEMİ YİNE KANAL İSTANBUL'DU

Kaftancıoğlu'nun deprem sonrası sosyal medyaki paylaşımı çok sayıda yorum aldı. Kaftancıoğlu, tweet'inde şu sözlere yer verdi; 'İstanbulumuza ve İstanbullulara geçmiş olsun. Doğa bir kez daha depremin bu kentin en gerçek ve en hayati sorunu olduğunu hatırlattı. Bu gerçeği unutup kanal peşinde koşmak yerine hep birlikte İstanbulumuzu depreme hazır hale getirmeliyiz.'




DepremGeçmiş OlsunTwitterCanan Kaftancıoğlu

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