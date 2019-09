Kadıköy Anadolu Lisesi'nde skandal uygulama!

Öğrencilerin yaz tatili sona erdi. 18 milyon öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.



Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir sürprizle karşı karşıya kaldı.



SİMİTLER HEBA OLDU



Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı.



Yere atılan onlarca simit, temizlik görevlileri tarafından daha sonra temizlense de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.







HER YIL AYNI MANZARA



Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim yılının ilk gününde, okula giriş yapan ve çömez denilen öğrencilerin üzerine her yıl simit atılıyor.



İNCELEME BAŞLATILDI



Açıklamada, 'Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır.' ifadeleri yer aldı.