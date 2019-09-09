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İstiklal Caddesi'nde İTÜ'lü genci öldüren saldırganlar hakkında karar

İstanbul İstiklal Caddesi’nde İTÜ mezunu Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:27
İstiklal Caddesi'nde İTÜ'lü genci öldüren saldırganlar hakkında karar
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için polis ekipleri, Beyoğlu ve Fatih'te operasyonlar düzenlemişti.

Yakalanan katil zanlıları Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandı.



Sorgunan ardından iki zanlı, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Emrah Yaşar, gazetecilerin sorusu üzerine “Pişmanım” dedi.

Adliyedeki sorguları tamamlanan 2 zanlı, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İTÜ Elektrik Mühendisliği'nden bu yıl mezun olan Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında saldırıya uğramıştı.

Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal., bira almak için para istedikleri Halit Ayar ve arkadaşına bıçak ve kırdıkları şişe ile saldırıda bulunmuştu.

Emrah Yaşar'ın bıçakladığı Halit Ayar hayatını kaybederken, arkadaşı Sinan Nalçacı'yı ise yaralanmıştı.













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