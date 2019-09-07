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FETÖ'den aranan firari savcı yakalandı

Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı, Balıkesir’de gözaltına alındı.

3. Sayfa / 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:53
FETÖ'den aranan firari savcı yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Y.Ö.'nün, Bandırma İhsaniye Mahallesi'nde bir çocuk parkında bulunduğunu belirledi.

Bandırma Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince şahıs takibe alınarak saklanmakta olduğu gaybubet evinin tespit edilebilmesi amacı ile bir süre takip edildi. Bu esnada şahıs, tedirgin hareketler sergilenmesi üzerine ekipler tarafından yakalandı. Şahsın ekiplere Mikail V. adına düzenlenmiş sahte kimliği ibraz etmesi üzerine Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği tarafından kimlik tespiti yapıldı. Yapılan kimlik tespitinde firari savcı Y.Ö. olduğu anlaşılan şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya devam edildiği öğrenildi. Kaynak : İHA

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