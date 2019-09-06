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Kahramanmaraş'ta cinsel taciz iddiası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kadın hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir anestezi teknisyeni görevinden uzaklaştırıldı.

3. Sayfa / 06 Eylül 2019 Cuma 00:26
Kahramanmaraş'ta cinsel taciz iddiası

Elbistan Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında hastanelerinde ameliyat olan bir kadın hastanın, görevli anestezi teknisyeni tarafından tacize uğradığını iddia ederek polise başvurduğu belirtildi.

Aynı gün hastane idaresi tarafından da adli soruşturmaya ek olarak idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Bazı sosyal medya mecralarında yer alan 'Elbistan Devlet Hastanesi'nde bir hastaya cinsel taciz iddiası' konusunda açıklama yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Anestezi teknisyeni personel soruşturmanın salahiyeti açısından hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç ve tarafımızdan yürütülen idari soruşturma süreci devam etmektedir.Elbistan Devlet Hastanesi olarak tüm birimlerimizle Elbistan ve yöre halkına hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için 7/24 büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Yaşanan bu münferit olayla ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalar neticesinde suç tespit edilirse gerekli her cezanın uygulanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz.'

Kaynak : AA

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