İstanbul polisine yaka kamerası

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, polisin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi için bir dizi projeler başlattı.



Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, bu projeler arasında yer alan 'Yaka Kamerası' önümüzdeki günlerde hizmete girecek.



Sesli ve görüntülü kayrt yapabilen, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' ve kayıt sistemi beraberinde birçok yeniliği de getirecek.



Bu uygulamayı kullanan büyükşehirlerden biri olan Londra'da polise yönelik şikayet iddialarında yüzde 33 azalma görülürken, kamera kullanan Kaliforniya polisi tarafından uygulanan orantısız güç olayında ise yüzde 59 azaldığı tespit edildi.



ÖNCELİK DEVRİYE POLİSLERİNE



Kameranın kullanıldığı olaylarda ne polis orantısız güç kullanabilecek ne de vatandaş polise karşı kanun dışı davranabilecek. Proje kapsamında ilk etapta devriye gezen ekiplerdeki memurlara yaka kamerasının dağıtılacağı kaydedildi.



HİZMET DE ARTACAK GÜVEN DE



- Polis memurlarına karşı yapılan şikayet ve iddia sayısında azalma.



- Olaylardaki performansın gözden geçirilmesi.



- Kişisel güvenliği artırdığı ve cezai kovuşturmalara yardımcı olacağı.



- Mevzuat dışında hareket eden polislerin tespiti.



- Polis memurlarına yönelik saldırı sayısında azalma.



- Adli ve idari birimlere teknik destek sağlanması.



- Polise güvenin artırılması.



- Hizmet kalitesini artırmak.