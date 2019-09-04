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Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan 'Agit Çektar' kod adlı Harun Başlık'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3. Sayfa / 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:51
Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile MİT tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan örgütün sözde 'Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü' sorumlusu 'Agit Çektar' kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirildi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.
Kaynak : AA

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