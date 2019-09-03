USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,32 - 6,33

Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü

Malatya'da üçüncü kattaki bir kahvede kavga ettiği şahıslardan kaçmak isteyen bir kişi, alt kattaki balkona düşerek ayağını kırdı.

3. Sayfa / 03 Eylül 2019 Salı 21:34
Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü
Video için tıklayın

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir binanın üçüncü katında bulunan kahvede, husumetlileriyle karşılaşan Murat Belhan (47), şahıslarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kaçmaya çalışan Murat Belhan, kahvenin penceresinden alt kattaki balkona düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan alınarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Belhan'ın ayağının kırıldığı belirtildi.

Polis, kavgaya karışan ve kalabalık olduğu ifade edilen diğer şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

PolisAtatürk112 Acil Servis


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı