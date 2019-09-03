HDP'lilerin yüzüne haykırdı! 'Başlarım sizin Kürdistan'ınıza!'

Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlu S. Çetinkaya'nın dağa kaçırıldığını iddia eden anne Fevziye Çetinkaya'nın HDP İl Başkanlığı binasının camını kırmak istemesi üzerine çıkan arbedeye polis müdahalede bulundu Oturma eylemine katılan, S. Çetinkaya'nın kuzeni Aysel Bozkurt: 'Diyarbakır'da genç bırakmadınız, ya cezaevinde ya toprağın altındalar'
Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne Fevziye Çetinkaya'nın HDP İl Başkanlığı binasının camını kırmak istemesi sonucu partililerle çıkan arbedeye polis müdahale etti.
Fevziye Çetinkaya'nın, 4'ü kız 11 çocuğundan S. Çetinkaya'nın (17), 30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.
Anne Çetinkaya'nın oturma eylemi sırasında HDP il binasının camını kırmak istemesi sonucu partililerle aile bireyleri arasında yaşanan arbede polisin müdahalesi ile sona erdi.