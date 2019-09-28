Deprem oldu, DASK satışları arttı!

stanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin DASK poliçelerinin önemini insanlara bir kez daha hatırlattığını vurguladı. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan, Quick Sigorta Kurumsal ve Bireysel Riskler Satış Direktörü Sibel Doğaç, DASK poliçelerinin depremin kendini hatırlatmasıyla artışa geçtiğini ve etkisinin kısa süreli olduğunu belirtirken, DASK’a tabi olmayan yapılara deprem teminatı verilmediğini hatırlatırken, depremin vereceği maddi zararlar nedeniyle kişilerin tüm mal varlıklarını kaybetmesi riskine karşı hiç vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortalarını yaptırmaları önerisinde bulundu.



‘’Deprem korkusu DASK poliçesine dönemsel bir talep yarattı”



Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ve büyük İstanbul depreminin beklendiği bilinmesine rağmen DASK poliçesini yaptırmayan çok sayıda vatandaşın bulunduğunu ifade eden Doğaç, şunları kaydetti:



“Türkiye’de DASK sigortalılık oranı yüzde 52,4’e ulaşabilmiş durumdadır. Şirketimizin DASK satışları tüm ülkede arttığı gibi şirketimizde de günlük olarak yüzde 100 oranında artmıştır. DASK poliçelerine olan talep maalesef depremin kendisini hatırlatması sonucunda artıyor ve etkisi kısa süreli oluyor ancak deprem riski ülkemiz için bir gerçek ve DASK bu anlamda bir zorunluluk diyebiliriz. Bu rakam ve oranların artması için bu alanla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının kamu ve özel sektör tarafından sürekli bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Unutmamak lazım ki DASK sigorta şirketlerinin bir ürünü değil. DASK kamunun yönettiği bir yapı ve biz özel şirketler bu zorunlu ürünü satıyoruz.”